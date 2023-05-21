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21 мая, 22:12

Мостовой: «90 процентов судей не играли в футбол, поэтому им тяжело разобраться»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о судействе в матче 28-го тура «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Эмоции от матча подпортил Карасев и судейские ошибки. Игра была ничейная, должна была закончиться 1:1. Все шло к этому, если бы не Карасев, который непонятно за что удалил Рошу. Виллиан начал показывать жест Соболева, потому что никакой реакции от судей не последовало. И пенальти на Мозесе нельзя было ставить. За такой прыжок ему дадут 6,0, как в фигурном катании. Можно ошибаться, бывают моменты, когда даже мне тяжело будет разобраться. Но 90 процентов судей не играли в футбол, поэтому им тяжело будет разобраться», — приводит «КП Спорт» слова Мостового.

В этой встрече главный арбитр Сергей Карасев удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу, а также назначил пенальти в ворота армейцев.

Армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/mostovoj-raskritikoval-arbitrov-derbi/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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