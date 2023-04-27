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Сегодня, 13:26

Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом.

«Однозначно Рыбусь, Мозес, Николсон. Зачем такие высокооплачиваемые иностранцы нужны в команде без еврокубков. Можно и своими футболистами поиграть. Но если «Зенит» сохранит всех своих, то они опять станут чемпионами. «Спартаку» надо присмотреться к «Манчестеру», 15 человек на трансфер клуб выставляет. Кто-то точно пригодится. А может, игроки «Манчестера» и сами хотят в «Спартак» перейти. Почему нет, вдруг их купят», — приводит слова Мостового Legalbet.

В СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом готов расстаться с 15 футболистами.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-vozmozhno-igroki-myu-sami-hotyat-v-spartak/#_login
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
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