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Сегодня, 20:31

Мостовой считает, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе. На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА, нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево. Марио Фернандесу как будто стерли память, болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В интервью после перехода в «Зенит» Фернандес сказал: «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил. Слава богу, так и произошло».

17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-fernandesu-kak-budto-sterli-pamyat-bolel-shhiki-tsska-ego-ne-prostyat/
Александр Мостовой
Марио Фернандес
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