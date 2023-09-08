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РПЛ

Сегодня, 19:10

Мостовой считает, что «Краснодар» лидирует в РПЛ благодаря Сперцяну, Черникову и Кривцову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Ребята молодцы, здорово играют. Самое главное, что понимают друг друга. Благодаря этой тройке «Краснодар» и идет на первом месте, есть стабильность. Плюс, конечно же, Кордоба. Они все дополняют друг друга. В центре поля у «Краснодара» все в порядке, там собрана сильная тройка», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Черников провел за «Краснодар» 10 матчей и забил один мяч. 21-летний Кривцов также сыграл 10 матчей, забив один мяч. 23-летний Сперцян забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в восьми матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-krasnodar-lidiruet-blagodarya-spertsyanu-chernikovu-i-krivtsovu/
Александр Мостовой
Александр Черников
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
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