Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:49

Мостовой считает, что Пиняеву нужно улучшать реализацию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о вингере «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Пиняев очень хорошо чувствует себя на оперативном просторе. Защитники это понимают и стараются не давать ему свободных зон. В дриблинге Сергей один из лучших, но надо улучшить реализацию. Большинство своих мячей Пиняев забил после контратак. Бывают случаи, когда футболист не находится в оптимальной физической форме или испытывает проблемы со здоровьем. Это снижает его результативность на поле. Может, Пиняев сейчас не готов на 100 процентов, он никогда не проводит все 90 минут на поле», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-pinyaev-v-driblinge-odin-iz-luchshih-no-nado-uluchshit-realizatsiyu/
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
«В Америке страшная борьба за место, много непорядочного — и русскому человеку это бросается в глаза»
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «На «Краснодар» сейчас действует давление, южане потеряли отрыв в 8 очков»

«Ростов» ушел от поражения в матче с «Оренбургом», Осипенко сравнял счет на 85-й минуте