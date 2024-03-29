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29 марта, 15:37

Мостовой считает, что «Спартак» может побороться за медали в текущем сезоне РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» в борьбе за медали в текущем розыгрыше РПЛ.

«Спартак» находится близко до медалей. Я говорил, что интрига будет весь чемпионат. «Спартак», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» сейчас рядом с «Зенитом». Нет сейчас такого отрыва, который был всегда», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

После 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в РПЛ. Красно-белые на 7 очков отстают от «Динамо», которое идет третьим в турнирной таблице.

 

Источник: «Газета.Ru»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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