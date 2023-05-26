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Сегодня, 18:39

Мостовой считает, что «Спартаку» стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи, что красно-белые интересуются полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым.

«Усилил ли бы Глебов «Спартак»? Очень трудный вопрос. Нужно понимать, какие цели и задачи будут у клуба. Если «Спартак» хочет сместить «Зенит» с первого места, то им стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо. В «Спартаке» есть Мартинс, который, если верить слухам, должен остаться в команде. Есть Литвинов, есть Пруцев, недавно играл Умяров... Изменил бы игру «Спартака» Глебов так, чтобы команда стала претендовать на первое место? Очень сложный вопрос, на который я не могу дать однозначный ответ», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-esli-spartak-hochet-smestit-zenit-s-pervogo-mesta-to-stoit-najti-poluzashhitnikov-urovnya-vendela-i-klaudin-o/
Александр Мостовой
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