Мостовой — о Комличенко: «Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о назначении пенальти в ворота «Химок» в матче против «Ростова» (0:1) в 20-м туре чемпионата России.

«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади». После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» расположились на 15-й позиции (13 очков).