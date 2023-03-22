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Мостовой — о Комличенко: «Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о назначении пенальти в ворота «Химок» в матче против «Ростова» (0:1) в 20-м туре чемпионата России.

«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади». После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» расположились на 15-й позиции (13 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057081_mostovoy__o_komlichenko_chelovek_pod_dva_metra_padaet_v_shtrafnoy_pri_lyubom_kontakte_eto_smeshno
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Александр Мостовой
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