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Мостовой: «Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у Абаскаля»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера московского клуба Владимире Слишковиче.

«Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер. Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», — сказал Мостовой «СЭ».

Владимир Слишкович (в&nbsp;центре) исполняет обязанности главного тренера &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и победили «Ростов» (5:1) в игре 25-го тура РПЛ.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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