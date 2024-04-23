Белоголовцев хочет, чтобы Ивич возглавил «Спартак»: «Очень впечатлило, что он сделал с «Краснодаром»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в комментарии для «СЭ» рассказал, кого хочет видеть на посту главного тренера московского клуба.

14 апреля красно-белые объявили об уходе Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

«Я не буду оригинальным, когда выскажусь в пользу Ивича. Но мы видели, что Ивич очень самостоятельный человек. Он не терпит вмешательств в свои дела. Если боссы «Спартака» готовы терпеть такого тренера, то, мне кажется, это самая интересная на сегодняшний день кандидатура. Он умный, знающий, понимающий наш чемпионат. А наш чемпионат — это отдельная история. Такие великие люди, как Унаи Эмери, не смогли стать большими тренерами в России, потому что специфика нашего чемпионата очень отличается от всего остального футбола. Пока Ивич свободен, его надо хватать и ни о чем не думать. Меня очень впечатлило, что он сделал с «Краснодаром», — сказал Белоголовцев «СЭ».

Ивич покинул «Краснодар» 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.