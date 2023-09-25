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Сегодня, 15:32

Медведев назвал околесицей новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита» после поражения от «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что он провел серьезный разговор с игроками клуба после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Локомотива» (1:2).

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о том, что Медведев после поражения от «Локомотива» сказал игрокам «Зенита», что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».

«Околесица», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 17 очками после 9 матчей.

В пяти предыдущих сезонах команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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