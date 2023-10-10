Мозес прокомментировал решение Азара завершить карьеру

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал решение бельгийского футболиста Эдена Азара завершить карьеру.

«Какой игрок! Легенда игры! Было очень приятно играть с тобой. Наслаждайся своим выходом на пенсию», — написал Мозес в своих социальных сетях.

Мозес был напарником Азара в «Челси» с 2012 по 2013 и с 2015 по 2019 год.

32-летний бельгиец с «Лиллем» выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции, с «Челси» он становился двукратным чемпионом Англии и Лиги Европы, обладателем Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

В составе «Реала» Азар два раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Всего за карьеру вингер сыграл за клубы 623 матча, забил 167 голов и отдал 157 результативных передач.

В составе сборной Бельгии Азар становился бронзовым призером чемпионата мира-2018. Он провел за национальную команду 126 матчей, забил 33 гола и сделал 36 голевых передач.