Мурад Мусаев оценил значение получения лицензии Pro

Бывший главный тренер «Краснодара», ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах» Мурад Мусаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о нюансах получения лицензии Pro.

— Как бы вы оценили значение получения лицензии Pro?

— Это изначально неправильный тезис, что мы не общаемся с УЕФА. У нас по всем вопросам взаимодействие с УЕФА не изменялось, кроме самого болезненного и важного вопроса участия сборной и клубов в международных соревнованиях. Поэтому по всем вопросам, связанным с образовательной деятельностью, в том числе с образовательными лицензиями, мы продолжаем взаимодействовать с УЕФА. Получение лицензии Pro явилось логичным продолжением того процесса, который длился два года и закончился получением лицензии. Он и продолжится с новой группой, которая будет сейчас набираться.

Он также отметил, что кардинальных изменений после получения лицензии не произошло. И признался, что рад был ее получить. Однако отметил, что совмещать обучение на лицензию и полноценную работу главным тренером было непросто, так как приходилось летать из разных городов и стран.