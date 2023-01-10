Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит первый зимний сбор команды в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, нидерландский нападающий будет тренироваться с молодежным составом красно-белых, после чего приступит к индивидуальным тренировкам с тренером, которого предоставит клуб.

Первый сбор «Спартака» пройдет в Дубае с 13 по 27 января.

Также издание сообщает, что есть вероятность того, что нидерландец может пропустить вторую часть сборов, которая будет проходить в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

Третья часть сборов «Спартака» пройдет в Белеке (Турция) с 14 по 20 февраля.