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Сегодня, 02:21

Деменко считает «Сочи» явным фаворитом на вылет из РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что только одна команда в чемпионате России испытывает проблемы в текущем сезоне.

«Если разобраться, то «Сочи» сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счету не укрепились и Нобоа это говорил много. Есть проблемы с футболистами. Поэтому, трудно сказать, останется Саша Точилин у руля команды. На сегодняшний день «Сочи» является главным фаворитом на вылет в Первую лигу», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

На данный момент «Сочи» набрал 10 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11355050-demenko-sochi-sejchas-edinstvennaya-komanda-rpl-kotoraya-ispytyvaet-problemy.html
Максим Деменко
Футбол
ФК Сочи
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