Нагорных: «Хочу, чтобы Пиняев как можно дольше радовал болельщиков «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал признание полузащитника Сергея Пиняева лучшим молодым игроком сезона-2022/23 по версии Бюро исполкома РФС.

«Поздравляю Сергея с этим признанием от Российского футбольного союза! Сережа на редкость профессионально и здраво подходит к текущим оценкам своей игры. По полной тренируется и выкладывается на играх! Уверен, что его ждет большое будущее. Хочу, чтобы Сергей как можно дольше радовал болельщиков «Локомотива», — сказал Нагорных «СЭ».

В прошедшем сезоне 18-летний Пиняев забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Первую часть сезона футболист провел в «Крыльях Советов», а зимой перешел в «Локомотив».