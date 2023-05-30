Нагорных: «Локомотив» сделает все, чтобы Магкеев оперативно получил лечение и восстановился»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ходе восстановления защитника Станислава Магкеева. Игрок успешно перенес операцию и готовится к реабилитации.

«Хочу пожелать восстановления Стасу Магкееву. Он один из тех игроков, с которыми ассоциируется сегодня современный «Локомотив». Травмы, к сожалению, они бывают. Клуб, безусловно, все делает и сделает для того, чтобы Стас оперативно получил лечение и восстановился. Но один из наших принципов — мы не форсируем восстановление игроков. Хотим, чтобы они абсолютно были здоровы и входили в игровой режим, будучи уверенными, что они полностью восстановились».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В текущем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.