Нагорных рассказал о работе трансферного комитета «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о работе трансферного комитета клуба.

«Мы восстановили трансферный комитет, — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В его работе участвуют и спортивный директор, и главный тренер, наши консультанты. Основное решение принимает главный тренер. Предлагаются игроки на позицию, а главный тренер здесь является наиболее авторитетным человеком. Он должен сказать, подходит ли человек по стилю, по отношению к футболу, по возможности влиться в коллектив. Мы пытаемся подходить взвешенно со всех точек зрения. Сегодня работаем над тем, чтобы поменять стратегию клуба. Мы ориентируемся на российских игроков, причем на взрослых и состоявшихся в возрасте ориентировочно до 27 лет и стараемся лучших молодых футболистов привлечь в возрасте от 17 до 21 года. Вот такая двойная задача».

После 29 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.