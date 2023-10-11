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Сегодня, 14:14

Нагорных назвал хорошей сделкой переход Изидора в «Зенит»

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об условиях, на которых нападающий Вильсон Изидор перешел в «Зенит».

— Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в «Зенит»?

— Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определенную прибыль, — приводят «Известия» слова Нагорных.

— Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?

— Они были значительно менее выгодными для клуба.

— Дело было только в этом? Или сказались еще потенциальные трудности с переводами средств со стороны «Марселя» или «Метца»?

— Нет, вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается). Был бы такой вопрос?

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду во всех турнирах.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Источник: https://iz.ru/1587309/aleksei-fomin/my-s-dziuboi-vzaimno-protianuli-ruku-pomoshchi
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Юрий Нагорных
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