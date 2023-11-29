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Сегодня, 12:17

Нападающий «Динамо» Тюкавин признался, что его откормила жена

Виктория Кравченко
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал подробности своей семейной жизни. Этим летом футболист женился на возлюбленной Алене Шабуровой.

«Моя жена Алена меня откормила, так что я стал больше весить (смеется). Если серьезно, то особо ничего и не изменилось, просто формально узаконили свои отношения», — заявил Тюкавин в интервью пресс-службе бело-голубых.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.

Источник: https://fcdm.ru/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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