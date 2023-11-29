Капитан «Локомотива» Баринов о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Сегодня, 11:45
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о возможном пропуске матча чемпионата России против «Зенита».
«Понимаю ли, что могу пропустить игру из-за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — сказал Баринов «Гезете.Ru».
Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.
«Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре.
Встреча «Локомотива» с «Зенитом» пройдет в Москве 3 декабря в 17-м туре РПЛ.