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Сегодня, 11:45

Капитан «Локомотива» Баринов о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Виктория Кравченко
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о возможном пропуске матча чемпионата России против «Зенита».

«Понимаю ли, что могу пропустить игру из-за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — сказал Баринов «Гезете.Ru».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

«Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» пройдет в Москве 3 декабря в 17-м туре РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/29/21812965.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&updated
Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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