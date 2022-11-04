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Сегодня, 21:04

Нападающий «Химок» Александр Руденко поделился эмоциями после победы в матче 16-го тура РПЛ над «Оренбургом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Руденко поделился эмоциями после победы в матче 16-го тура РПЛ над «Оренбургом» (2:0).

«Эмоции — положительные. 15 матчей без побед. Надеюсь, закончилась черная полоса и началась белая.

Мы вышли на второй тайм чуть по-другому. Относительно быстро забили, так что смогли сесть чуть к своим воротам и отдали инициативу. Главное, что выиграли и взяли три очка. Тяжелые три очка.

Отсутствие тренера на скамейке? Он с командой.

Гол? Глаза закрыл и ударил. Наверное, поэтому и попал (смеется)», — сказал форвард в эфире «Матч Премьер».

«Химки» прервали серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Александр Руденко
ФК Оренбург
ФК Химки
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