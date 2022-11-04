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Сегодня, 21:37

Садыгов — о победе над «Оренбургом»: «Для нас это как глоток свежего воздуха после неудачной серии»

Садыгов заявил, что для «Химок» победа над «Оренбургом» как глоток свежего воздуха
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов в комментарии «СЭ» оценил победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

— Как оценишь результат?

— Самое главное, что победили, а остальное уже не важно. Эта победа для нас как глоток свежего воздуха после неудачной серии.

— Связано это с отсутствием Гогниева?

— Нет, никак не связано. Подсказывал вам как-то во время игры? Помощники подсказывали. Спартак Артурович, как я знаю, был на трибуне.

— В чем изменилась игра «Химок» по сравнению с прошлыми матчами?

— Мы придерживались своей тактики, которую нам сказали выполнять тренеры, придерживались своей игры. Мы просто, как вы видели, очень много ошибались, были индивидуальные ошибки. Сегодня мы очень надежно сыграли в обороне и реализовали моменты впереди.

Надо идти от игры к игре, побеждать, как можно больше. Уверен, что эта победа даст нам уверенность в следующем матче, потому что мы очень долго не знали побед. Уверен, что «Химки» по итогам сезона останутся в РПЛ.

— Тебя не смущает, что выпускают в конце?

— Нет, это решение тренера.

— Что надо сделать, чтобы играть в старте?

— У меня нет такого хочу, не хочу. Главный тренер решает, когда мне выходить. Самое главное — результат команды.

«Химки» прервали серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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