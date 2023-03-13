Писарский — о матчах в Москве: «Чувствуем себя здесь почти как дома»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с «СЭ» поделился мнением об играх в Москве.

«Серия матчей с ЦСКА после «Динамо»? В Москве играть не устали. Такое бывает. Чувствуем себя здесь почти как дома», — сказал Писарский «СЭ».

23 февраля «Крылья Советов» обыграли «Динамо» (2:1) в матче 1/4 финала FONBET Кубка России, 1 марта в ответном матче самарцы с бело-голубыми сыграли вничью (1:1). 5 марта «Крылья Советов» проиграли «Динамо» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

В матче 19-го тура РПЛ клуб из Самары уступил ЦСКА (0:4).