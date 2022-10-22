Нападающий «Локомотива» Игнатьев рассказал о своем состоянии после травмы

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своем состоянии после травмы.

— Как ваше самочувствие?

— Нормально.

— Сроки возвращения — месяц?

— Посмотрим. Чего загадывать?

Игнатьев выбыл на 4-6 недель из-за повреждения, которое получил в кубковом матче с «Химками» (1:0).