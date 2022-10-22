Нападающий «Локомотива» Игнатьев рассказал о своем состоянии после травмы

Сегодня, 19:07
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своем состоянии после травмы.
— Как ваше самочувствие?
— Нормально.
— Сроки возвращения — месяц?
— Посмотрим. Чего загадывать?
Игнатьев выбыл на 4-6 недель из-за повреждения, которое получил в кубковом матче с «Химками» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования