Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Нельзя думать, что уже сохранили прописку в РПЛ, иначе все окажется плохо для нас»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился с «СЭ» мнением о противостоянии с «Родиной» в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в сезоне-2023/24.

В среду, 7 июня, нижегородцы победили московскую команду на выезде со счетом 3:0.

«Чувствуется ли, что мы уже сохранили прописку в РПЛ? Нет, ни в коем случае не думаем об этом. И тренер нам так сказал, и сами мы так считаем. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас. Что сказал Юран? Чтобы не расслаблялись, надо биться дальше», — сказал Сулейманов «СЭ».

Ответная игра между «Пари НН» и «Родиной» состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.