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Сегодня, 10:21

Нападающий «Спартака» Николсон заявил, что не может себя представить в другой российской команде

Анна Горшкова
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон признался, что не может представить себя в дургой российской команде.

«Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы — «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем — в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», — приводит сдлва Николсона Metaratings.ru.

25-летний ямайский футболист перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне в составе красно-белых Николсон провел 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolson-zayavil-chto-ne-mozhet-sebya-predstavit-v-drugoy-rossiyskoy-komande-krome-spartaka-1393842/
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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