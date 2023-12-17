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Сегодня, 12:25

Мелешин назвал поступок Бериши безрассудным: «Он мог попасть в Абаскаля»

Мелешин назвал поступок Бериши безрассудным
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об инциденте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

— Конечно, неправильно. Это безрассудный поступок, — сказал «СЭ» футболист. — Он мог попасть в тренера. Не очень красиво. Это не красит его как футболиста, как человека,

— В результате этого вы остались без тренера на несколько матчей, а Беринга получил всего лишь желтую карточку...

— Это судейские вещи, что мне обсуждать.

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Бернард Бериша
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Павел Мелешин
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