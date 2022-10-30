Лебеденко: «Будет новое «Торпедо». Сильное!»

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
«У нас были моменты в конце, но не стопроцентные. У «Спартака» моменты были лучше. Соперник чуть ли не заталкивал мяч в наши ворота.
Вылет «Торпедо»? Опасения не растут. Отрыв у команд, которые выше нас, не такой большой. Я верю, что мы все можем перевернуть. Последние игры по результату не очень — 3 поражения. Но за 2-3 матча можно изменить ситуацию в турнирной таблице.
Сейчас будет зимняя пауза, будет достаточно времени, чтобы подготовиться. Будет новое «Торпедо». Сильное! Зимой будет время для набора физических кондиций, мы будем двигаться по-другому. Я верю, что мы не вылетим.
Талалаев не ездил в Грозный? Если написали, что заболел, наверное, было плохо. Спросите у него», — заявил Лебеденко.
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