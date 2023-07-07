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Сегодня, 12:58

«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Нефтехимик»

Сергей Разин
корреспондент
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«Крылья Советов» в товарищеском матче в Москве обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:2.

В составе самарской команды отличились Данил Липовой, Сергей Бабкин и Егор Ушаков, у нижнекамцев дубль оформил Артем Котик.

В следующем товарищеском матче «Крылья Советов» 12 июля сыграют против «Рубина».

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Нефтехимик» — 3:2 (0:0)

Голы: Котик, 52 (0:1). Липовой, 75 (1:1). Бабкин, 79 (2:1). Ушаков, 86 (3:1). Котик, 96 (3:2).

«Крылья Советов»: Фролов, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл (Липовой, 51), Костанца (Витюгов, 31. Зотов, 51), Иванисеня, Салтыков (Писарский, 51), Гарре (Бабкин, 51), Цыпченко (Рахманович, 35), Шитов (Ушаков, 51).

«Нефтехимик»: Голубев, Зорин, Шоркин, Котов (Ситдиков, 51), Бердников, Денисов (Котик, 51), Базелюк (Джамилов, 51), Морозов, Касаткин, Петров, Марухин.

Предупреждение: Морозов, 24.

7 июля. Москва. Стадион «СК Рублево».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нефтехимик
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