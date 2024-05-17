Мияйлович: «Станкович сможет хорошо поработать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Железничара» Ненад Мияйлович прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака.

«Деян Станкович был великим игроком. Когда говоришь о Деяне в Сербии, нужно встать, потому что речь идет о громком имени не только в сербском, но и в европейском футболе. Когда он работал в «Црвене звезде», я возглавлял команду во второй лиге, и мы не играли друг против друга. Знаю, что он играл по системе с тремя и четырьмя защитниками, ставил команде хороший атакующий футбол.

Я не знаю Деяна лично, но могу сказать, что он великолепный тренер, добившийся отличных результатов в «Црвене звезде», а позже и в Венгрии. «Звезда» показывала хороший футбол не только в Сербии, но и в Лиге Европы. Думаю, он сможет хорошо поработать в «Спартаке», — цитирует Metaratings.ru Мияйловича.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.