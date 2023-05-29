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Сегодня, 10:30

Ненахов: «Первая часть сезона — отвратительно. Немцы строили безобразный футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Ненахов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с «СЭ» подвел итоги команды в сезоне-2022/23.

— Вторая часть сезона — супер. Первая часть — отвратительно, — начал Ненахов. Ушли немцы, которые, как по мне, строили безобразный футбол. Мы и играли безобразно. Сами видели, что не хватало физики. Не было сыгранности, плохо играли с мячом, не было комбинаций. У нас не пытались строить какую-то идею. Сейчас все наоборот!

— Что изменилось при Галактионове?
— Пришел хороший тренерский штаб. Сейчас любо дорого смотреть, как мы работаем на тренировках, проводим игры. Каждый игрок отлично вписывается в коллектив. Сейчас много комбинаций, много интересных решений. Есть Дзюба — играем в один футбол, нет Дзюбы — в другой. Есть план Б и не только.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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