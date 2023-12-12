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РПЛ

Сегодня, 00:50

Непомнящий не уверен, что «Краснодар» удержит лидерство в РПЛ

Руслан Минаев
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о шансах «Краснодара» стать чемпионом России в этом сезоне.

«В первой части сезона меня приятно удивил «Краснодар». Команда очень хорошо укомплектована, руководители грамотно управляют клубом. Не знаю, есть ли у «Краснодара» синдром лидерства. У меня нет полной уверенности, что быки удержат первое место», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (38 очков). В тройке — «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Краснодар
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