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Сегодня, 22:13

Непомнящий оценил возможный переход Комличенко в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к форварду «Ростова» Николаю Комличенко.

«Возможно, клубу нужен атакующий игрок именно такого плана. Для Дзюбы нет разницы, с кем играть. Я не думаю, что Галактионов будет себя ограничивать и выбирать между Дзюбой и Комличенко. Они могут вместе выходить на поле. В то же время я не уверен, что Комличенко захочет уходить из «Ростова», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В прошедшем сезоне Комличенко провел 33 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005172963_nepomnyaschiy_poka_u_lokomotiva_tochno_est_resursyi_v_atake
Валерий Непомнящий
Николай Комличенко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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