Непомнящий считает, что ЦСКА все еще фаворит на серебро РПЛ

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал поражение армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Сильно разочарован, что с таким счетом закончилась игра. Мне кажется, что ЦСКА и «Спартак» примерно были равны, даже с некоторым преимуществом у армейцев, но это мое субъективное мнение. Ситуация поменялась из-за того, что в какой-то момент Соболев оказался сильнее, чем судья. Пенальти привело к тому, что ЦСКА проиграл.

— ЦСКА по-прежнему фаворит в борьбе за серебро РПЛ?

— Думаю, да, — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 53 очка и расположился на третьем месте таблицы РПЛ. ЦСКА (54) идет на второй строчке.