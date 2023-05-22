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РПЛ

Сегодня, 11:15

Непомнящий считает, что ЦСКА все еще фаворит на серебро РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал поражение армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Сильно разочарован, что с таким счетом закончилась игра. Мне кажется, что ЦСКА и «Спартак» примерно были равны, даже с некоторым преимуществом у армейцев, но это мое субъективное мнение. Ситуация поменялась из-за того, что в какой-то момент Соболев оказался сильнее, чем судья. Пенальти привело к тому, что ЦСКА проиграл.

— ЦСКА по-прежнему фаворит в борьбе за серебро РПЛ?

— Думаю, да, — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 53 очка и расположился на третьем месте таблицы РПЛ. ЦСКА (54) идет на второй строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-sobolev-okazalsya-silnee-karasyova-silno-razocharovan-chto-s-takim-schyotom-zakonchilas-igra-252966/
Валерий Непомнящий
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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