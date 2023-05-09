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Сегодня, 22:35

Непомнящий считает, что «Зениту» можно составить конкуренцию в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал конкуренцию за чемпионский титул в РПЛ.

«Да, сейчас есть «Зенит» и остальные команды, но с ними можно конкурировать. Иногда бывает, что в отдельном матче сильнейшая команда простывает, но на дистанции первое место чаще всего занимает самый мощный клуб. В первом туре даже «Химки» потрепали нервы «Зениту». При желании и грамотном подходе можно составить конкуренцию, для всех остальных команд все не так безнадежно», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое чемпионство подряд для команды Сергея Семака.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005117086_nepomnyaschiy_zenitu_mojno_sostavit_konkurenciyu_vse_ne_tak_beznadejno
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Зенит
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