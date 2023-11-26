Нигматуллин — о зимних матчах: «В детстве иногда приходилось играть в валенках, но на это не обращали внимания»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о проведении матчей в зимнее время года.

«В матче легенд своими активными действиями мне не давали замерзать футболисты «Локомотива», а также свитер, который я надел под футболку, и специальные теплые стельки. Что касается зимнего футбола, то могу сказать, что если бы его не было в моем детстве, то я бы не состоялся как вратарь. Все потому, что другого выбора не было. Я рос в Казани, где столбик термометра опускается порой до -30 градусов. Причем иногда приходилось играть в валенках, но на это не обращали внимания, так как важно было просто поиграть и получить удовольствие от процесса. Если ты любишь футбол, то должен играть в него в любую погоду даже в наших климатических условиях», — цитирует экс-голкипера RT.

25 ноября матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2) в Калининграде прошел при сильном снегопаде. Игра между командами в первом тайме прерывалась для расчистки разметки от снега. Также перерыв в матче был увеличен для того, чтоб убрать снег на «Ростех Арене».