Гендиректор «Пари НН» о поражении от «Ростова»: «Сегодня был не наш день»

Сегодня, 22:28
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» поражение нижегородцев от «Ростова» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
«Результат — на табло. Нам сегодня не повезло. Мы были подготовлены не хуже. Но одна роковая ошибка привела к пенальти и определила исход игры. Сегодня был не наш день», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
При этом функционер отметил, что клуб согласен с решением главного арбитра Яна Бобровского в эпизоде с назначенным пенальти в ворота нижегородцев.
«Мы согласны с решением арбитра. Наш игрок допустил ошибку. Доказывать обратное никто не собирается», — добавил Мелик-Гусейнов.
«Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 16 матчах.
В следующем, 17-м туре нижегородцы примут на своем поле «Урал», игра состоится 3 декабря.