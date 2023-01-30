Никифоров не исключил, что Дзюба может завершить карьеру

Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, что думает о будущем бывшего капитана национальной команды Артема Дзюбы.

«Закончит ли Дзюба карьеру? Все от него зависит. Если захочет, завершит. Он неплохую карьеру сделал и в «Спартаке», и в «Зените», и в сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.