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Сегодня, 18:41

Никита Медведев рассказал, какой стиль игры ему нравится больше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, какой стиль игры ему нравится больше.

«Какие эмоции от победы? Эмоции положительные, главное — победа. Неважно, сыграл я на ноль или нет. Тяжело ли было разыгрывать мяч короткими передачами? Наверное, Сергей Песьяков чаще играет и чаще это делает. Наверное, для него это чуть полегче. За полтора года в команде я уже привык к этому. Лучше разыгрывать длинными или короткими передачами? Как тренер скажет, так и будет. Я не могу сказать, как лучше для меня. Тренер ставит задачу, мы стараемся ее выполнять. До прихода в «Ростов» я не знал, что можно так от вратаря начинать атаки. В принципе, сейчас такой футбол, что вратарь становится чуть ли не полевым игроком. Это интересно, но главное, чтобы это было без перебора и надежно», — приводит слова Медведева ТАСС.

28-летний Медведев выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за команду пять матчей, пропустил шесть мячей и один раз оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-medvedev-do-prihoda-v-rostov-ne-znal-chto-mozhno-nachinat-ataki-ot-vratarya/
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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