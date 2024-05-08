Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:48

Наумов: «Слуцкому стоит взять Дзюбу в Китай для экзотики»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал на тему возможного переезда нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в Китай.

В Китае работает Леонид Слуцкий, с которым Дзюба находится в хороших дружеских отношениях. Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа».

«Вообще в футбол по блату не играют. Но для Дзюбы это был бы неплохой вариант. Во-первых, это интересно — другой мир, другая жизнь. Правда, в Турцию он в свое время съездил неудачно. Китай — экзотическая страна для нас, интересная, там интересный футбол. Тем более, тренер, который тебя знает. Для Дзюбы это был бы хороший вариант, но это если китайцы его возьмут, конечно. На месте Дзюбы, я бы с удовольствием туда съездил, годик бы поиграл. На месте Слуцкого я бы взяли туда Дзюбу? Для экзотики может быть и взял бы, для пробы», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел 21 матч за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Спорт День за Днем
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
2
Обсудить
Читайте также
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Кенийский марафонец Кипчоге рассказал о травле после гибели Киптума
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дмитрий Кузнецов: «Если ЦСКА финиширует вне первой семерки в РПЛ — это будет провал»

Гаджиев: «Зенит» должен сыграть ниже своего уровня, чтобы не стать чемпионом»