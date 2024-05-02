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Сегодня, 14:50

Валуев: «Решение «Зенита» продлить контракт с Семаком правильное, все у сине-бело-голубых будет хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Знаком с Семаком лично — отношусь к нему хорошо как к личности. Решение [о продлении контракта на шесть лет] сплотит команду после неудачных последних игр, сделает ее спокойнее в оставшейся части чемпионата и Кубка. Всем никогда не угодишь — у Семака тоже есть недоброжелатели. Но если посмотреть на его КПД, кто еще из действующих российских тренеров одержал столько побед подряд в чемпионате России? Уверен, решение руководства «Зенита» правильное», — приводит слова Валуева Sport24.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: Sport24
Сергей Семак
ФК Зенит
Николай Валуев
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