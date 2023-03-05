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Сегодня, 13:15

Николсон зол на Мешкова после игры «Спартака» с «Уралом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон признался в разговоре с «СЭ», что зол на главного арбитра встречи с «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова.

Мешков в концовке матче допустил грубую ошибку, отменив забитый по правилам гол Александра Соболева. В итоге «Спартак» потерял два очка, а Соболев после игры поздравил болельщиков команды с победой со счетом 3:2.

— Зол ли я на судью? Да, и это нормально. Но что тут поделаешь. Нельзя ничего сделать. Прошлое не изменить. Важно, что будет в будущем, — сказал Николсон «СЭ».

После 180го тура идущий на втором месте с 37 очками «Спартак» опережает «Ростов» на два очка и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь.

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
Шамар Николсон
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