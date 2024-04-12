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Сегодня, 08:30

Нино: «Всегда восхищало, как русские гордятся своей историей и страной»

Гоша Чернов
Корреспондент
Нино.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о любви к русской культуре.

— Нино, многих очаровали твои знания русского языка и любовь к нашей культуре. Расскажи, откуда тяга к ним?

— Меня всегда впечатляли размах и размеры России, восхищало то, как русские гордятся своей историей и страной. Это было ясно из всего, что я читал, видел и слышал о России и ее народе. Поэтому еще до приезда сюда я понимал, что захочу больше узнать о культуре и о городе. И я действительно получаю огромное удовольствие от изучения этого в свободное время. Когда мне удается выбраться из дома, я любуюсь красотой города, узнаю немного больше о его истории и о том, как он был построен. В общем, я очень счастлив.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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