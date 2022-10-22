«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Рыбчинский и Ахметов выйдут в старте

Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 14-го тура РПЛ.

«Нижний Новгород»: Гойло, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Майга, Янсане.

Запасные: Анисимов, Набиуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Жигулев, Кобесов, Берковский, Севикян, Кротов, Сулейманов, Милсон.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Ленини, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ионов, Мацукатов, Апеков, Попов.

Матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» пройдет сегодня, 22 октября и начнется в 14.00 мск.