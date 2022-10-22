Гунько: «Только «Спартак» может сам себе доставить проблемы в матче с «Химками»

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Химками».
«Проблемы в матче с «Химками» только «Спартак» может сам себе доставить, если будет думать, что игра будет легкой и проходной, что у соперника есть трудности. Вот тогда будут проблемы. Если красно-белые выйдут на эту игру мотивированными и нацеленными на победу, то проблем быть не должно, а я не сомневаюсь, что при этом тренере так и будет», — сказал Гунько «СЭ».
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).
«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).
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