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Сегодня, 18:10

«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов

Ана Горшкова
Корреспондент
Игрок «Краснодара» Никита Кривцов и футболист «Пари НН» Александр Трошечкин.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на выезде обыгрывает «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ — 3:2.

Счет в игре на 8-й минуте открыл Эдуард Сперцян. На 13-й минуте Джон Кордоба увеличил преимущество «Краснодара». На 34-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский отыграл один мяч, а через 6 минут Александр Трошечкин сравнял.

Во втором тайме на 71-й минуте Кордоба вывел «Краснодар» вперед.

8-я минуте: Эдуард Сперцян — 0:1

13-я минута: Джон Кордоба — 0:2

34-я минута: Николай Калинский — 1:2

40-я минута: Александр Трошечкин — 2:2

71-я минута: Джон Кордоба — 2:3

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
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