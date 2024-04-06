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Сегодня, 18:30

«Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в РПЛ

Алина Савинова
Игроки «Пари НН» и «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на выезде одержал победу над «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ — 4:3.

Счет на 8-й минуте игры открыл защитник хозяев Кирилл Глущенков, который забил мяч в свои ворота. У «быков» в этой встрече отличились Джон Кордоба, оформивший дубль, и Эдуард Сперцян. За нижегородскую команду голы забили Николай Калинский, Александр Трошечкин и Илья Кухарчук.

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили травмировал колено в этой встрече. Он не смог самостоятельно покинуть поле, медики унесли его на носилках.

После этой игры «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя «Зенит» (41). Однако у сине-бело-голубых еще один матч в запасе — в воскресенье, 7 апреля, петербургская команда сыграет с «Балтикой».

У «Пари НН» 28 баллов за 22 сыгранных матча и 10-я позиция.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
3:4
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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