«Нижний Новгород» попросит ЭСК РФС дать оценку решениям арбитра по 3 эпизодам в матче с «Крыльями Советов»

Как стало известно «СЭ», руководство «Нижнего Новгорода» планирует подать заявку в ЭСК РФС на рассмотрение материалов матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Ожидается, что нижегородцы направят запрос на рассмотрение трех эпизодов матча, среди которых и удаление защитника команды Кирилла Гоцука на 90+8-й минуте встречи.

«Нижний Новгород» закончил матч вдевятером: до Гоцука на 79-й минуте был удален защитник команды Даниил Пенчиков. При этом нижегородцы вели со счетом 1:0 до 90+2-й минуты, на которой Гоцук забил в свои ворота. Победу «Крыльям Советов» принес гол Гленна Бейла на 90+10-й минуте игры.