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Судейство

Сегодня, 22:00

«Нижний Новгород» попросит ЭСК РФС дать оценку решениям арбитра по 3 эпизодам в матче с «Крыльями Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», руководство «Нижнего Новгорода» планирует подать заявку в ЭСК РФС на рассмотрение материалов матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Ожидается, что нижегородцы направят запрос на рассмотрение трех эпизодов матча, среди которых и удаление защитника команды Кирилла Гоцука на 90+8-й минуте встречи.

«Нижний Новгород» закончил матч вдевятером: до Гоцука на 79-й минуте был удален защитник команды Даниил Пенчиков. При этом нижегородцы вели со счетом 1:0 до 90+2-й минуты, на которой Гоцук забил в свои ворота. Победу «Крыльям Советов» принес гол Гленна Бейла на 90+10-й минуте игры.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Нижний Новгород

4
1
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