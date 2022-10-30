Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:43

Зобнин: «Ретро-форма? Мне очень понравилось, ничего лишнего»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями после завершения матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0), который стал для него 200-м в составе красно-белых.

«Ощущения хорошие. Самое главное, что победили, взяли три очка и поднялись на втрое место. На игру настраивался в обычном режиме. Хотелось победить в дерби.

Тяжелый матч. Соперник неприятный, очень важно было победить.

Игра была тяжелой, не использовали много моментов. Нужно было забивать второй гол, чтобы избежать нервной концовки.

Ретро-форма? Мне очень понравилось, ничего лишнего.

Атмосфера? Не хватает болельщиков. После введения Fan ID... Это небо и земля, если коротко», — сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=URv4p81gRXg
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Семак: «Вообще у нас никогда не было легких игр в Краснодаре»
Бородюк считает, что у «Торпедо» хорошие шансы на сохранение места в РПЛ
Кузяев: «Цель «Зенита» — стать чемпионом, мы шаг за шагом движемся к ней»
«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ
«Краснодар» — «Зенит»: почему не удалены Малком и Рамирес?
Лебеденко — о результатах «Торпедо»: «Я устал от поражений, от недобора очков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

7-очковый отрыв «Зенита» по итогам первого круга — лучший результат в РПЛ с 2010 года

«Нижний Новгород» попросит ЭСК РФС дать оценку решениям арбитра по 3 эпизодам в матче с «Крыльями Советов»