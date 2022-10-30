Зобнин: «Ретро-форма? Мне очень понравилось, ничего лишнего»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями после завершения матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0), который стал для него 200-м в составе красно-белых.

«Ощущения хорошие. Самое главное, что победили, взяли три очка и поднялись на втрое место. На игру настраивался в обычном режиме. Хотелось победить в дерби.

Тяжелый матч. Соперник неприятный, очень важно было победить.

Игра была тяжелой, не использовали много моментов. Нужно было забивать второй гол, чтобы избежать нервной концовки.

Ретро-форма? Мне очень понравилось, ничего лишнего.

Атмосфера? Не хватает болельщиков. После введения Fan ID... Это небо и земля, если коротко», — сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе.